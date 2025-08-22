Digital Reserve Currency – hinta (DRC)
-0.20%
+52.05%
-19.41%
-19.41%
Digital Reserve Currency (DRC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DRC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DRC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03003438, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DRC on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, +52.05% 24 tunnin aikana ja -19.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Digital Reserve Currency-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 201.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DRC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 201.25K.
Tämän päivän aikana Digital Reserve Currency – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Digital Reserve Currency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Digital Reserve Currency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Digital Reserve Currency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+52.05%
|30 päivää
|$ 0
|-1.98%
|60 päivää
|$ 0
|+57.53%
|90 päivää
|$ 0
|--
Digital Reserve Currency (DRC) was designed to become a decentralized digital store of value with a limited supply and a zero-inflation rate. DRC was created during the COVID-19 pandemic with the purpose of finding out how the global economic recession and the increasing demand for decentralized financial instruments may affect its adoption and usage. The total supply of DRC is fixed at 1 billion tokens, and no more additional DRC tokens will ever be created. The scarcity of DRC is embedded into the code, and nothing can change it once DRC contract was deployed into Ethereum network. DRC did not conduct a token sale. DRC has a unique token distribution model, as 100% of the total DRC supply has been issued directly to the Uniswap market. No DRC tokens have ever been premined or retained by the project developers. DRC token has the unique utility of providing DRC holders with the exclusive access to the Digital Reserve, an essential part of the DRC ecosystem. Digital Reserve is a decentralized platform where DRC holders can get instant exposure to the baskets of the most efficient store of value assets, with the purpose of capital preservation and hedging inflation risks.
