Reaaliaikainen Digital Oil Memecoin-hinta on tänään 0 USD. OIL-rahakkeiden markkina-arvo on 100,590 USD. Seuraa reaaliaikaisia OIL/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen Digital Oil Memecoin-hinta on tänään 0 USD. OIL-rahakkeiden markkina-arvo on 100,590 USD. Seuraa reaaliaikaisia OIL/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!
Reaaliaikainen Digital Oil Memecoin (OIL) -hinta on tänään --, ja se on muuttunut 2.49 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen OIL-USD-muuntokurssi on -- per OIL.
Digital Oil Memecoin on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 100,590, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 998.28M OIL. Viimeisen 24 tunnin aikana OIL-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00353663, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.
Lyhyen aikavälin kehityksessä, OIL liikkui -0.81% viimeisen tunnin aikana ja -10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.
Digital Oil Memecoin (OIL) -rahakkeen markkinatiedot
$ 100.59K
$ 100.59K$ 100.59K
--
----
$ 100.59K
$ 100.59K$ 100.59K
998.28M
998.28M 998.28M
998,279,596.340916
998,279,596.340916 998,279,596.340916
Digital Oil Memecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 100.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.28M ja sen kokonaistarjonta on 998279596.340916. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.59K.
Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hintahistoria USD
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00353663
$ 0.00353663$ 0.00353663
$ 0
$ 0$ 0
-0.81%
-2.48%
-10.71%
-10.71%
Digital Oil Memecoin (OIL) -rahakkeen hintahistoria USD
Tämän päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinta muuttui $ 0. Viimeisten 30 päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0. Viimeisten 60 päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0. Viimeisten 90 päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
-2.48%
30 päivää
$ 0
-10.88%
60 päivää
$ 0
-53.13%
90 päivää
$ 0
--
Digital Oil Memecoin-hintaennuste
Digital Oil Memecoin (OIL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OIL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Digital Oil Memecoin (OIL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)
Vuonna 2040 Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.
MEXC-työkalut Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä. Haluatko tietää, mihin hintaan Digital Oil Memecoin nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on OIL-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Digital Oil Memecoin Hintaennuste.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Digital Oil Memecoin”
Paljonko yksi Digital Oil Memecoin on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Digital Oil Memecoin-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Paljonko Digital Oil Memecoin on arvoltaan tänään?
Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta on tänään --. Tarkista hintahistoriaosiomme nähdäksesi historian tänään sekä 30, 60 ja 90 päivän päästä.
Onko Digital Oil Memecoin edelleen hyvä sijoitus?
Digital Oil Memecoin on edelleen aktiivisesti treidattava kryptovaluutta, jolla on jatkuvaa markkinaosallistumista ja jonka ekosysteemin kehitystä jatketaan. Kryptoihin, kuten OIL-rahakkeisiin, sijoittaminen on kuitenkin luonnostaan epävakaata, ja sen tulisi olla linjassa henkilökohtaisen riskinsietokykysi kanssa. Tee aina riippumatonta tutkimusta (DYOR) ja ota huomioon markkinaolosuhteet ennen taloudellisten päätösten tekemistä ja sijoittamista.
Mikä on Digital Oil Memecoin-rahakkeiden päivittäinen treidausvolyymi?
Digital Oil Memecoin-rahakkeita treidattiin -- edestä MEXCissä viimeisen 24 tunnin aikana.
Mikä on Digital Oil Memecoin-rahakkeiden nykyinen hinta?
OIL-rahakkeiden live-hinta päivitetään reaaliajassa tärkeimpien pörssien (kuten MEXCin) maailmanlaajuisen treidausaktiivisuuden perusteella. Markkinahinnat vaihtelevat jatkuvasti likviditeetin, treidausvolyymin ja yleisen mielialan muutosten vuoksi. Jos haluat nähdä uusimman Digital Oil Memecoin-hinnan haluamassasi valuutassa, saat lisätietoja vierailemalla täällä: OIL-hinta.
Mikä vaikuttaa Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hintaan?
OIL-hintaan vaikuttavat useat keskeiset tekijät, kuten markkinoiden yleinen mieliala, treidausvolyymi, tekniikan kehitys ja käyttäjien käyttöönottotrendit. Laajemmat makrotaloudelliset olosuhteet, kuten korkojen muutokset, likviditeettisyklit ja sääntelysignaalit, ovat myös tärkeässä roolissa hintakehityksessä.
Pysyäksesi ajan tasalla reaaliaikaisista markkinamuutoksista ja projektipäivityksistä, vieraile MEXC Newsissa lukemassa uusimmat analyysit ja kryptovaluuttanäkemykset.
Minkä rahakkeen treidausvolyymi on suurin MEXCissä?
Alla on MEXCin tällä hetkellä eniten treidatut rahakkeet 24 tunnin treidausvolyymin mukaan. Hinnat ja kehitys päivittyvät jatkuvasti reaaliaikaisten markkinatietojen perusteella.
Kuumin rahake
Hinta
Muutos
BTC
95,670.81
+1.14%
ETH
3,195.33
+2.90%
SOL
141.99
+3.28%
UCN
1,544.77
+0.13%
USDC
1.0006
0.00%
Miten teen OIL-rahakkeiden stop loss- tai take profit -toimeksiannon MEXCissä?
MEXC tukee stop loss- ja take profit -toimeksiantoja, jotta voit hallita riskejä automaattisesti.
1. Siirry Spot- tai futuuritreidausosioon ja valitse OIL/USDT-pari.
2. Valitse toimeksiantotyyppivalikosta ”Stop limit” tai ”Kynnystoimeksianto”.
3. Aseta kynnyshintasi (taso, jolla toimeksianto aktivoituu) ja toteutushinta (hinta, jolla se täytetään).
4. Vahvista toimeksiannon tiedot ja lähetä se.
Stop loss -toimeksiantosi aktivoituu, jos Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta liikkuu positiotasi vastaan, kun taas take profit -toimeksianto toteutuu automaattisesti, kun se saavuttaa tavoitellun voittotason.
Vieraile MEXC Spot -treidausoppaassa saadaksesi yksityiskohtaisia esimerkkejä ja opetusohjelmia.
Nouseeko Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta tänä vuonna?
Digital Oil Memecoin-hinta saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektin kehityksestä riippuen. Katso Digital Oil Memecoin (OIL) -rahakkeiden hintaennuste saadaksesi tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:00:37 (UTC+8)
Digital Oil Memecoin (OIL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä
Aika (UTC+8)
Tyyppi
Tiedot
11-17 03:26:00
Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30
Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59
Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58
Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25
Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27
Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16
Tutustu tarkemmin Digital Oil Memecoin-rahakkeisiin
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.