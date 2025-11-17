PörssiDEX+
Reaaliaikainen Digital Oil Memecoin-hinta on tänään 0 USD. OIL-rahakkeiden markkina-arvo on 100,590 USD. Seuraa reaaliaikaisia OIL/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja OIL-rahakkeesta

OIL-rahakkeen hintatiedot

Mikä on OIL

OIL-rahakkeen tokenomiikka

OIL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Digital Oil Memecoin-logo

Digital Oil Memecoin – hinta (OIL)

Ei listattu

1OIL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00010027
$0.00010027
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Digital Oil Memecoin (OIL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:00:37 (UTC+8)

Digital Oil Memecoin-hinta tänään

Reaaliaikainen Digital Oil Memecoin (OIL) -hinta on tänään --, ja se on muuttunut 2.49 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen OIL-USD-muuntokurssi on -- per OIL.

Digital Oil Memecoin on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 100,590, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 998.28M OIL. Viimeisen 24 tunnin aikana OIL-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.00353663, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, OIL liikkui -0.81% viimeisen tunnin aikana ja -10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Digital Oil Memecoin (OIL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 100.59K
$ 100.59K

--
----

$ 100.59K
$ 100.59K

998.28M
998.28M

998,279,596.340916
998,279,596.340916

Digital Oil Memecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 100.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.28M ja sen kokonaistarjonta on 998279596.340916. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.59K.

Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00353663
$ 0.00353663

$ 0
$ 0

-0.81%

-2.48%

-10.71%

-10.71%

Digital Oil Memecoin (OIL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Digital Oil Memecoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.48%
30 päivää$ 0-10.88%
60 päivää$ 0-53.13%
90 päivää$ 0--

Digital Oil Memecoin-hintaennuste

Digital Oil Memecoin (OIL) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OIL-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Digital Oil Memecoin (OIL) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

MEXC-työkalut
Reaaliaikaisia skenaarioennusteita ja henkilökohtaisempia analyyseja varten käyttäjät voivat hyödyntää MEXCin hintaennustetyökalua ja tekoälypohjaisia markkinatietoja.
Vastuuvapauslauseke: Nämä skenaariot ovat havainnollistavia ja opetuksellisia, sillä kryptovaluutat ovat volatiileja – tee oma tutkimuksesi (DYOR) ennen päätösten tekemistä.
Haluatko tietää, mihin hintaan Digital Oil Memecoin nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on OIL-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Digital Oil Memecoin Hintaennuste.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Digital Oil Memecoin”

Paljonko yksi Digital Oil Memecoin on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Digital Oil Memecoin-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Digital Oil Memecoin-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:00:37 (UTC+8)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$101.0000

$0.21677

$0.21677

$0.000004950

$0.0098000

$0.0047129

$1.8378

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.