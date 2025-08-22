Lisätietoja DEFIT-rahakkeesta

DEFIT-rahakkeen hintatiedot

DEFIT-rahakkeen valkoinen paperi

DEFIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEFIT-rahakkeen tokenomiikka

DEFIT-rahakkeen hintaennuste

Digital Fitness – hinta (DEFIT)

1DEFIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.07353
-1.10%1D
-1.10%1D
Reaaliaikainen Digital Fitness (DEFIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:49:42 (UTC+8)

Digital Fitness (DEFIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-1.10%

-11.42%

-11.42%

Digital Fitness (DEFIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.07353. Viimeisen 24 tunnin aikana DEFIT on vaihdellut alimmillaan $ 0.0723 ja korkeimmillaan $ 0.07468 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEFIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.28, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0138919.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEFIT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja -11.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Digital Fitness (DEFIT) -rahakkeen markkinatiedot

Digital Fitness-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEFIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.37M ja sen kokonaistarjonta on 50000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.68M.

Digital Fitness (DEFIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Digital Fitness – USD -hinta muuttui $ -0.00081990105039655.
Viimeisten 30 päivän aikana Digital Fitness – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014798427.
Viimeisten 60 päivän aikana Digital Fitness – USD -hinnan muutos oli $ +0.0203613393.
Viimeisten 90 päivän aikana Digital Fitness – USD -hinnan muutos oli $ +0.00466673088563009.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00081990105039655-1.10%
30 päivää$ -0.0014798427-2.01%
60 päivää$ +0.0203613393+27.69%
90 päivää$ +0.00466673088563009+6.78%

Mikä on Digital Fitness (DEFIT)

Swim. Bike. Run. Earn $DEFIT. The leading #web3 lifestyle brand | Bringing the World of Sports onto the Blockchain | Built on Ethereum, Powered by Polygon

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Digital Fitness (DEFIT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Digital Fitness-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Digital Fitness (DEFIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Digital Fitness (DEFIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Digital Fitness-rahakkeelle.

Tarkista Digital Fitness-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEFIT paikallisiin valuuttoihin

Digital Fitness (DEFIT) -rahakkeen tokenomiikka

Digital Fitness (DEFIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEFIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Digital Fitness (DEFIT)”

Paljonko Digital Fitness (DEFIT) on arvoltaan tänään?
DEFIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.07353 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEFIT-USD-parin nykyinen hinta?
DEFIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.07353. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Digital Fitness-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEFIT markkina-arvo on $ 2.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEFIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEFIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31.37M USD.
Mikä oli DEFIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEFIT saavutti ATH-hinnaksi 1.28 USD.
Mikä oli DEFIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEFIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0138919 USD.
Mikä on DEFIT-rahakkeen treidausvolyymi?
DEFIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEFIT tänä vuonna korkeammalle?
DEFIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEFIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:49:42 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.