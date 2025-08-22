Lisätietoja DIDID-rahakkeesta

DIDID-rahakkeen hintatiedot

DIDID-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DIDID-rahakkeen tokenomiikka

DIDID-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Didi Duck-logo

Didi Duck – hinta (DIDID)

Ei listattu

1DIDID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00022954
$0.00022954$0.00022954
-4.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Didi Duck (DIDID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:51 (UTC+8)

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00133306
$ 0.00133306$ 0.00133306

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-4.22%

-19.22%

-19.22%

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DIDID on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DIDID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00133306, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DIDID on muuttunut +0.55% viimeisen tunnin aikana, -4.22% 24 tunnin aikana ja -19.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 229.29K
$ 229.29K$ 229.29K

--
----

$ 229.29K
$ 229.29K$ 229.29K

998.36M
998.36M 998.36M

998,361,483.13
998,361,483.13 998,361,483.13

Didi Duck-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 229.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DIDID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.36M ja sen kokonaistarjonta on 998361483.13. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 229.29K.

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Didi Duck – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Didi Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Didi Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Didi Duck – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.22%
30 päivää$ 0-28.72%
60 päivää$ 0-4.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on Didi Duck (DIDID)

Brings a cute and nostalgic twist to memecoins. Brought to you from the 15 year old nostalgic duck, DIDID is unlocking fun and function in memecoins.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Didi Duck (DIDID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Didi Duck-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Didi Duck (DIDID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Didi Duck (DIDID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Didi Duck-rahakkeelle.

Tarkista Didi Duck-rahakkeen hintaennuste nyt!

DIDID paikallisiin valuuttoihin

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen tokenomiikka

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DIDID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Didi Duck (DIDID)”

Paljonko Didi Duck (DIDID) on arvoltaan tänään?
DIDID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DIDID-USD-parin nykyinen hinta?
DIDID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Didi Duck-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DIDID markkina-arvo on $ 229.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DIDID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DIDID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.36M USD.
Mikä oli DIDID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DIDID saavutti ATH-hinnaksi 0.00133306 USD.
Mikä oli DIDID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DIDID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DIDID-rahakkeen treidausvolyymi?
DIDID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DIDID tänä vuonna korkeammalle?
DIDID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DIDID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:51 (UTC+8)

Didi Duck (DIDID) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.