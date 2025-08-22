Lisätietoja DDBAM-rahakkeesta

Didi Bam Bam – hinta (DDBAM)

1DDBAM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,09425
$0,09425
+%10,801D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Didi Bam Bam (DDBAM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:05:01 (UTC+8)

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,084805
$ 0,084805
24 h:n matalin
$ 0,096121
$ 0,096121
24 h:n korkein

$ 0,084805
$ 0,084805

$ 0,096121
$ 0,096121

$ 0,596253
$ 0,596253

$ 0,062681
$ 0,062681

--

+%10,81

+%2,59

+%2,59

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,09425. Viimeisen 24 tunnin aikana DDBAM on vaihdellut alimmillaan $ 0,084805 ja korkeimmillaan $ 0,096121 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DDBAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,596253, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,062681.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DDBAM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +%10,81 24 tunnin aikana ja +%2,59 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1,98M
$ 1,98M

--
----

$ 1,98M
$ 1,98M

21,00M
21,00M

21.000.000,0
21.000.000,0

Didi Bam Bam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1,98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DDBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21,00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1,98M.

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Didi Bam Bam – USD -hinta muuttui $ +0,00919244.
Viimeisten 30 päivän aikana Didi Bam Bam – USD -hinnan muutos oli $ -0,0025988683.
Viimeisten 60 päivän aikana Didi Bam Bam – USD -hinnan muutos oli $ +0,0325694635.
Viimeisten 90 päivän aikana Didi Bam Bam – USD -hinnan muutos oli $ -0,00049628628248427.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0,00919244+%10,81
30 päivää$ -0,0025988683-%2,75
60 päivää$ +0,0325694635+%34,56
90 päivää$ -0,00049628628248427-%0,52

Mikä on Didi Bam Bam (DDBAM)

Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality. Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone. Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members. Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey: We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Didi Bam Bam (DDBAM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Didi Bam Bam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Didi Bam Bam (DDBAM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Didi Bam Bam (DDBAM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Didi Bam Bam-rahakkeelle.

Tarkista Didi Bam Bam-rahakkeen hintaennuste nyt!

DDBAM paikallisiin valuuttoihin

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen tokenomiikka

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DDBAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Didi Bam Bam (DDBAM)”

Paljonko Didi Bam Bam (DDBAM) on arvoltaan tänään?
DDBAM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,09425 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DDBAM-USD-parin nykyinen hinta?
DDBAM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,09425. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Didi Bam Bam-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DDBAM markkina-arvo on $ 1,98M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DDBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DDBAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21,00M USD.
Mikä oli DDBAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DDBAM saavutti ATH-hinnaksi 0,596253 USD.
Mikä oli DDBAM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DDBAM-rahakkeen ATL-hinta oli 0,062681 USD.
Mikä on DDBAM-rahakkeen treidausvolyymi?
DDBAM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DDBAM tänä vuonna korkeammalle?
DDBAM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DDBAM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:05:01 (UTC+8)

Didi Bam Bam (DDBAM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.