DiamondShell-logo

DiamondShell – hinta (DSHELL)

Ei listattu

1DSHELL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01794758
$0.01794758$0.01794758
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DiamondShell (DSHELL) -hintakaavio
DiamondShell (DSHELL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 0.01350254
$ 0.01350254$ 0.01350254

--

--

+6.92%

+6.92%

DiamondShell (DSHELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01794758. Viimeisen 24 tunnin aikana DSHELL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DSHELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01350254.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DSHELL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +6.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DiamondShell (DSHELL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.87K
$ 9.87K$ 9.87K

--
----

$ 17.95K
$ 17.95K$ 17.95K

550.00K
550.00K 550.00K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

DiamondShell-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DSHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.00K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.95K.

DiamondShell (DSHELL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DiamondShell – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DiamondShell – USD -hinnan muutos oli $ +0.0019065265.
Viimeisten 60 päivän aikana DiamondShell – USD -hinnan muutos oli $ +0.0057635530.
Viimeisten 90 päivän aikana DiamondShell – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0019065265+10.62%
60 päivää$ +0.0057635530+32.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on DiamondShell (DSHELL)

DiamondShell is an RWA investment platform with its own native token #DShell. In a few words, it is a new-age protocol that allows you to make direct short-term (2-24 weeks) investments in real-world trade deals and receive a share of the profits (Trade Financing). For a long time, the worlds of crypto and the real sector did not intersect and existed independently of each other. DiamondShell is here to establish the much needed connection between the two. The platform attracts crypto capital to finance real-world deals. Our focus is on purchase and sales international transactions (import and export). Operations of this kind are highly profitable and inaccessible to ordinary investors unless they establish a company, obtain a license, arrange logistics, and undergo other complex processes. Our goal is to let investors earn more than they could by staking or performing similar activities. We strive to give them the opportunity to profit from actual deals with physical goods by providing capital to scheduled transactions (trade finance).

DiamondShell (DSHELL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DiamondShell-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DiamondShell (DSHELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DiamondShell (DSHELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DiamondShell-rahakkeelle.

Tarkista DiamondShell-rahakkeen hintaennuste nyt!

DSHELL paikallisiin valuuttoihin

DiamondShell (DSHELL) -rahakkeen tokenomiikka

DiamondShell (DSHELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DSHELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DiamondShell (DSHELL)”

Paljonko DiamondShell (DSHELL) on arvoltaan tänään?
DSHELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01794758 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DSHELL-USD-parin nykyinen hinta?
DSHELL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01794758. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DiamondShell-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DSHELL markkina-arvo on $ 9.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DSHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DSHELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.00K USD.
Mikä oli DSHELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DSHELL saavutti ATH-hinnaksi 1.1 USD.
Mikä oli DSHELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DSHELL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01350254 USD.
Mikä on DSHELL-rahakkeen treidausvolyymi?
DSHELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DSHELL tänä vuonna korkeammalle?
DSHELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DSHELL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
