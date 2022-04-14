Diamond (DMD) -rahakkeen tokenomiikka

Diamond (DMD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Diamond (DMD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Diamond (DMD) -rahakkeen tiedot

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions.

Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Virallinen verkkosivusto:
http://bit.diamonds/
Valkoinen paperi:
https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Diamond (DMD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Diamond (DMD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
Kokonaistarjonta:
Kierrossa oleva tarjonta:
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Kaikkien aikojen korkein:
Kaikkien aikojen alin:
Nykyinen hinta:
Diamond (DMD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Diamond (DMD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DMD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DMD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DMD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DMD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DMD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DMD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DMD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

