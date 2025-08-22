Lisätietoja DHT-rahakkeesta

DHT-rahakkeen hintatiedot

DHT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DHT-rahakkeen tokenomiikka

DHT-rahakkeen hintaennuste

dHEDGE DAO – hinta (DHT)

1DHT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.158656
$0.158656$0.158656
-2.10%1D
USD
Reaaliaikainen dHEDGE DAO (DHT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:23 (UTC+8)

dHEDGE DAO (DHT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.158572
$ 0.158572$ 0.158572
24 h:n matalin
$ 0.163686
$ 0.163686$ 0.163686
24 h:n korkein

$ 0.158572
$ 0.158572$ 0.158572

$ 0.163686
$ 0.163686$ 0.163686

$ 5.52
$ 5.52$ 5.52

$ 0.056091
$ 0.056091$ 0.056091

-0.32%

-2.11%

-10.35%

-10.35%

dHEDGE DAO (DHT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.158655. Viimeisen 24 tunnin aikana DHT on vaihdellut alimmillaan $ 0.158572 ja korkeimmillaan $ 0.163686 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.52, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.056091.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DHT on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -2.11% 24 tunnin aikana ja -10.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dHEDGE DAO (DHT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.62M
$ 8.62M$ 8.62M

--
----

$ 15.86M
$ 15.86M$ 15.86M

54.37M
54.37M 54.37M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

dHEDGE DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.37M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.86M.

dHEDGE DAO (DHT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana dHEDGE DAO – USD -hinta muuttui $ -0.0034275385393081.
Viimeisten 30 päivän aikana dHEDGE DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0138764105.
Viimeisten 60 päivän aikana dHEDGE DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0529929753.
Viimeisten 90 päivän aikana dHEDGE DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.04446175041945058.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0034275385393081-2.11%
30 päivää$ +0.0138764105+8.75%
60 päivää$ +0.0529929753+33.40%
90 päivää$ +0.04446175041945058+38.94%

Mikä on dHEDGE DAO (DHT)

dHEDGE DAO (DHT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

dHEDGE DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dHEDGE DAO (DHT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dHEDGE DAO (DHT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dHEDGE DAO-rahakkeelle.

Tarkista dHEDGE DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

DHT paikallisiin valuuttoihin

dHEDGE DAO (DHT) -rahakkeen tokenomiikka

dHEDGE DAO (DHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DHT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dHEDGE DAO (DHT)”

Paljonko dHEDGE DAO (DHT) on arvoltaan tänään?
DHT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.158655 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DHT-USD-parin nykyinen hinta?
DHT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.158655. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dHEDGE DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DHT markkina-arvo on $ 8.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DHT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.37M USD.
Mikä oli DHT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DHT saavutti ATH-hinnaksi 5.52 USD.
Mikä oli DHT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DHT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.056091 USD.
Mikä on DHT-rahakkeen treidausvolyymi?
DHT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DHT tänä vuonna korkeammalle?
DHT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DHT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:23 (UTC+8)

