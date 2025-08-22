DGI Game – hinta (DGI)
DGI Game (DGI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00148788. Viimeisen 24 tunnin aikana DGI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DGI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.079182, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DGI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +15.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DGI Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DGI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 957.59M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.49M.
Tämän päivän aikana DGI Game – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DGI Game – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002449618.
Viimeisten 60 päivän aikana DGI Game – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010110086.
Viimeisten 90 päivän aikana DGI Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0002449618
|+16.46%
|60 päivää
|$ +0.0010110086
|+67.95%
|90 päivää
|$ 0
|--
Welcome to DGI (Decentralized Gaming Income Token), a pioneering project in the gaming guild space. Our focus is giving the rewards back to the token holders. Our Guild DGG owns and operates millions of dollars in gaming assets, including a significant stake in the Big Time Game. By staking DGI tokens, our holders can earn passive income monthly from the revenues generated by our gaming guild DGG's portfolio. With Web3 gaming leading the next Bull Run, we proudly own and manage 100% of our game assets in some of the most successful and widely adopted games, offering our community a unique opportunity to earn passive income by being a DGI token holder. The $DGI Token The DGI Token serves as the cornerstone of our ecosystem, providing our community with passive income opportunities through holding, supporting, and staking DGI. With a total supply of 1 billion tokens, 80% are allocated to liquidity, 10% to centralized exchange (CEX) listings, and 10% to future community incentives and airdrops. These tokens are securely stored in a multisig wallet, ensuring transparency and community oversight.
