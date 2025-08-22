Lisätietoja DEXTER-rahakkeesta

DEXTER-rahakkeen hintatiedot

DEXTER-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEXTER-rahakkeen tokenomiikka

DEXTER-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DEXTER-logo

DEXTER – hinta (DEXTER)

Ei listattu

1DEXTER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+5.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DEXTER (DEXTER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:18:34 (UTC+8)

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156075
$ 0.00156075$ 0.00156075

$ 0
$ 0$ 0

+1.98%

+5.94%

-5.17%

-5.17%

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DEXTER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEXTER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00156075, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEXTER on muuttunut +1.98% viimeisen tunnin aikana, +5.94% 24 tunnin aikana ja -5.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.39K
$ 8.39K$ 8.39K

--
----

$ 8.39K
$ 8.39K$ 8.39K

999.53M
999.53M 999.53M

999,526,312.130861
999,526,312.130861 999,526,312.130861

DEXTER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEXTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.53M ja sen kokonaistarjonta on 999526312.130861. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.39K.

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DEXTER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DEXTER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DEXTER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DEXTER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.94%
30 päivää$ 0-15.96%
60 päivää$ 0-26.76%
90 päivää$ 0--

Mikä on DEXTER (DEXTER)

Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DEXTER (DEXTER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DEXTER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DEXTER (DEXTER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DEXTER (DEXTER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DEXTER-rahakkeelle.

Tarkista DEXTER-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEXTER paikallisiin valuuttoihin

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen tokenomiikka

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEXTER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DEXTER (DEXTER)”

Paljonko DEXTER (DEXTER) on arvoltaan tänään?
DEXTER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEXTER-USD-parin nykyinen hinta?
DEXTER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DEXTER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEXTER markkina-arvo on $ 8.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEXTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEXTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.53M USD.
Mikä oli DEXTER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEXTER saavutti ATH-hinnaksi 0.00156075 USD.
Mikä oli DEXTER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEXTER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DEXTER-rahakkeen treidausvolyymi?
DEXTER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEXTER tänä vuonna korkeammalle?
DEXTER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEXTER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:18:34 (UTC+8)

DEXTER (DEXTER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.