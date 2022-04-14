dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu dexSHARE (DEXSHARE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tiedot

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol.

Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF.

Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.dexfinance.com/
Valkoinen paperi:
https://www.dexfinance.com/documentation/

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 567.13
$ 567.13
Kokonaistarjonta:
$ 67.16K
$ 67.16K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 19.61K
$ 19.61K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.94K
$ 1.94K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 414.96
$ 414.96
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00209527
$ 0.00209527
Nykyinen hinta:
$ 0.02892435
$ 0.02892435

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DEXSHARE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEXSHARE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DEXSHARE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEXSHARE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Haluatko tietää, minne DEXSHARE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEXSHARE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.