Lisätietoja DEXSHARE-rahakkeesta

DEXSHARE-rahakkeen hintatiedot

DEXSHARE-rahakkeen valkoinen paperi

DEXSHARE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEXSHARE-rahakkeen tokenomiikka

DEXSHARE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

dexSHARE-logo

dexSHARE – hinta (DEXSHARE)

Ei listattu

1DEXSHARE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0276779
$0.0276779$0.0276779
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen dexSHARE (DEXSHARE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:18:27 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 414.96
$ 414.96$ 414.96

$ 0.00209527
$ 0.00209527$ 0.00209527

--

--

-0.51%

-0.51%

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0276779. Viimeisen 24 tunnin aikana DEXSHARE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEXSHARE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 414.96, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00209527.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEXSHARE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 542.69
$ 542.69$ 542.69

--
----

$ 1.86K
$ 1.86K$ 1.86K

19.61K
19.61K 19.61K

67,155.0
67,155.0 67,155.0

dexSHARE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 542.69 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEXSHARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.61K ja sen kokonaistarjonta on 67155.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.86K.

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana dexSHARE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana dexSHARE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0030935533.
Viimeisten 60 päivän aikana dexSHARE – USD -hinnan muutos oli $ +0.0104241503.
Viimeisten 90 päivän aikana dexSHARE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0030935533+11.18%
60 päivää$ +0.0104241503+37.66%
90 päivää$ 0--

Mikä on dexSHARE (DEXSHARE)

dexSHARE is part of a multi-token token system and can be considered a measure of value in the Money Market Protocol. dexSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the Money Market protocol. Dex Money Market is an algorithmic reserve protocol with multi step auto-compounded strategies and ETF rewards. Our protocol offers a single regulatory mechanism and protocol owned liquidity. The Money Market consists of three corresponding tokens – USDEX, dexSHARES and dexETF. Inspired by precursive projects before us (Tomb Finance, Olympus DAO, Balancer, Beefy Finance) we have developed a truly unique multi-token protocol that empowers users by simplifying the advanced trading strategies employed by experienced investors and promotes growth through a low-risk algorithmic trading model.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

dexSHARE (DEXSHARE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

dexSHARE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dexSHARE (DEXSHARE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dexSHARE (DEXSHARE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dexSHARE-rahakkeelle.

Tarkista dexSHARE-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEXSHARE paikallisiin valuuttoihin

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tokenomiikka

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEXSHARE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dexSHARE (DEXSHARE)”

Paljonko dexSHARE (DEXSHARE) on arvoltaan tänään?
DEXSHARE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0276779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEXSHARE-USD-parin nykyinen hinta?
DEXSHARE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0276779. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dexSHARE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEXSHARE markkina-arvo on $ 542.69 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEXSHARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEXSHARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.61K USD.
Mikä oli DEXSHARE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEXSHARE saavutti ATH-hinnaksi 414.96 USD.
Mikä oli DEXSHARE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEXSHARE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00209527 USD.
Mikä on DEXSHARE-rahakkeen treidausvolyymi?
DEXSHARE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEXSHARE tänä vuonna korkeammalle?
DEXSHARE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEXSHARE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:18:27 (UTC+8)

dexSHARE (DEXSHARE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.