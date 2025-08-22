Lisätietoja QRK-rahakkeesta

DexQuark-logo

DexQuark – hinta (QRK)

Ei listattu

1QRK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DexQuark (QRK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:18:20 (UTC+8)

DexQuark (QRK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107475
$ 0.00107475$ 0.00107475

$ 0.00000713
$ 0.00000713$ 0.00000713

--

--

0.00%

0.00%

DexQuark (QRK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001268. Viimeisen 24 tunnin aikana QRK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00107475, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000713.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QRK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DexQuark (QRK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

--
----

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

895.67M
895.67M 895.67M

895,665,718.711256
895,665,718.711256 895,665,718.711256

DexQuark-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.36K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 895.67M ja sen kokonaistarjonta on 895665718.711256. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.36K.

DexQuark (QRK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DexQuark – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DexQuark – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000012811.
Viimeisten 60 päivän aikana DexQuark – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000025446.
Viimeisten 90 päivän aikana DexQuark – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0000012811+10.10%
60 päivää$ +0.0000025446+20.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on DexQuark (QRK)

DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.

DexQuark-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DexQuark (QRK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DexQuark (QRK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DexQuark-rahakkeelle.

Tarkista DexQuark-rahakkeen hintaennuste nyt!

QRK paikallisiin valuuttoihin

DexQuark (QRK) -rahakkeen tokenomiikka

DexQuark (QRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QRK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DexQuark (QRK)”

Paljonko DexQuark (QRK) on arvoltaan tänään?
QRK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001268 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QRK-USD-parin nykyinen hinta?
QRK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001268. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DexQuark-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QRK markkina-arvo on $ 11.36K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QRK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 895.67M USD.
Mikä oli QRK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QRK saavutti ATH-hinnaksi 0.00107475 USD.
Mikä oli QRK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QRK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000713 USD.
Mikä on QRK-rahakkeen treidausvolyymi?
QRK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QRK tänä vuonna korkeammalle?
QRK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QRK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.