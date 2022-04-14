dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikka

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu dexie bucks (DBX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tiedot

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia.

Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

Virallinen verkkosivusto:
https://dexie.space
Valkoinen paperi:
https://dexie.space/dbx

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu dexie bucks (DBX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 773.47K
$ 773.47K$ 773.47K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.09M
$ 10.09M$ 10.09M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.66M
$ 7.66M$ 7.66M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464
Nykyinen hinta:
$ 0.076629
$ 0.076629$ 0.076629

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DBX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DBX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DBX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DBX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DBX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DBX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DBX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.