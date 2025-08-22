Lisätietoja DBX-rahakkeesta

DBX-rahakkeen hintatiedot

DBX-rahakkeen valkoinen paperi

DBX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DBX-rahakkeen tokenomiikka

DBX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

dexie bucks-logo

dexie bucks – hinta (DBX)

Ei listattu

1DBX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.071946
$0.071946$0.071946
+3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen dexie bucks (DBX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:23:10 (UTC+8)

dexie bucks (DBX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.06809
$ 0.06809$ 0.06809
24 h:n matalin
$ 0.070554
$ 0.070554$ 0.070554
24 h:n korkein

$ 0.06809
$ 0.06809$ 0.06809

$ 0.070554
$ 0.070554$ 0.070554

$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144

$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464

+5.12%

+3.14%

-10.60%

-10.60%

dexie bucks (DBX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.071946. Viimeisen 24 tunnin aikana DBX on vaihdellut alimmillaan $ 0.06809 ja korkeimmillaan $ 0.070554 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.24144, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02865464.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DBX on muuttunut +5.12% viimeisen tunnin aikana, +3.14% 24 tunnin aikana ja -10.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dexie bucks (DBX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 726.10K
$ 726.10K$ 726.10K

--
----

$ 7.19M
$ 7.19M$ 7.19M

10.09M
10.09M 10.09M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

dexie bucks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 726.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.09M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.19M.

dexie bucks (DBX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana dexie bucks – USD -hinta muuttui $ +0.00218944.
Viimeisten 30 päivän aikana dexie bucks – USD -hinnan muutos oli $ +0.0144002437.
Viimeisten 60 päivän aikana dexie bucks – USD -hinnan muutos oli $ +0.0449770850.
Viimeisten 90 päivän aikana dexie bucks – USD -hinnan muutos oli $ +0.013593724104491504.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00218944+3.14%
30 päivää$ +0.0144002437+20.02%
60 päivää$ +0.0449770850+62.52%
90 päivää$ +0.013593724104491504+23.30%

Mikä on dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

dexie bucks (DBX) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

dexie bucks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dexie bucks (DBX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dexie bucks (DBX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dexie bucks-rahakkeelle.

Tarkista dexie bucks-rahakkeen hintaennuste nyt!

DBX paikallisiin valuuttoihin

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikka

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DBX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dexie bucks (DBX)”

Paljonko dexie bucks (DBX) on arvoltaan tänään?
DBX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.071946 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DBX-USD-parin nykyinen hinta?
DBX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.071946. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dexie bucks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DBX markkina-arvo on $ 726.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DBX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.09M USD.
Mikä oli DBX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DBX saavutti ATH-hinnaksi 0.24144 USD.
Mikä oli DBX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DBX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02865464 USD.
Mikä on DBX-rahakkeen treidausvolyymi?
DBX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DBX tänä vuonna korkeammalle?
DBX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DBX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:23:10 (UTC+8)

dexie bucks (DBX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.