Devikins is a Play-To-Earn RPG mixed with character breeding game for iOS and Android, and fueled by crypto tokens and NFT characters. Devikins has an ever-expanding world with a player-first mentality. Each playable character in Devikins is a Non-Fungible Token (NFT), which means that each player is the sole owner of a wholly unique playable character in both the Devikins universe and real world. In addition, players can keep their collection of characters fresh and aim for the strongest, most competitive character possible via the breeding system.
Devicoin (DVK) is the utility token used as the main currency of Devikins, although these tokens aren’t ordinary game currency with no real-world value. DVK is a cryptocurrency that may be exchanged with other cryptocurrencies in the real world and eventually be exchanged using fiat currency.
A playable character is not only unique in their ownership. Due to the semi-infinite nature of the character creation algorithm and breeding gameplay, each character will have their own unique visual and combat attributes. Because of this, no character will look exactly like another. Players can experiment and renew their pool of unique characters by breeding the ones they own.
Further, players are able to purchase characters from the marketplace, and even make DVK by putting their own characters up for sale.
Devikins (DVK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Devikins (DVK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Devikins (DVK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Devikins (DVK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DVK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DVK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.