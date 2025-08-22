Lisätietoja DEUS-rahakkeesta

DEUS Finance-logo

DEUS Finance – hinta (DEUS)

Ei listattu

1DEUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$6.99
$6.99$6.99
-0.60%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DEUS Finance (DEUS) -hintakaavio
DEUS Finance (DEUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 6.87
$ 6.87$ 6.87
24 h:n matalin
$ 7.07
$ 7.07$ 7.07
24 h:n korkein

$ 6.87
$ 6.87$ 6.87

$ 7.07
$ 7.07$ 7.07

$ 1,128.68
$ 1,128.68$ 1,128.68

$ 6.42
$ 6.42$ 6.42

+0.12%

-0.62%

-5.50%

-5.50%

DEUS Finance (DEUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $6.99. Viimeisen 24 tunnin aikana DEUS on vaihdellut alimmillaan $ 6.87 ja korkeimmillaan $ 7.07 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,128.68, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 6.42.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEUS on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.62% 24 tunnin aikana ja -5.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DEUS Finance (DEUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

--
----

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

159.64K
159.64K 159.64K

302,000.0
302,000.0 302,000.0

DEUS Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.12M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.64K ja sen kokonaistarjonta on 302000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.11M.

DEUS Finance (DEUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DEUS Finance – USD -hinta muuttui $ -0.044077542867086.
Viimeisten 30 päivän aikana DEUS Finance – USD -hinnan muutos oli $ -1.4938133280.
Viimeisten 60 päivän aikana DEUS Finance – USD -hinnan muutos oli $ -1.5147281070.
Viimeisten 90 päivän aikana DEUS Finance – USD -hinnan muutos oli $ -4.739421817332259.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.044077542867086-0.62%
30 päivää$ -1.4938133280-21.37%
60 päivää$ -1.5147281070-21.66%
90 päivää$ -4.739421817332259-40.40%

Mikä on DEUS Finance (DEUS)

DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DEUS Finance (DEUS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DEUS Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DEUS Finance (DEUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DEUS Finance (DEUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DEUS Finance-rahakkeelle.

Tarkista DEUS Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEUS paikallisiin valuuttoihin

DEUS Finance (DEUS) -rahakkeen tokenomiikka

DEUS Finance (DEUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DEUS Finance (DEUS)”

Paljonko DEUS Finance (DEUS) on arvoltaan tänään?
DEUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 6.99 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEUS-USD-parin nykyinen hinta?
DEUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 6.99. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DEUS Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEUS markkina-arvo on $ 1.12M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 159.64K USD.
Mikä oli DEUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEUS saavutti ATH-hinnaksi 1,128.68 USD.
Mikä oli DEUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEUS-rahakkeen ATL-hinta oli 6.42 USD.
Mikä on DEUS-rahakkeen treidausvolyymi?
DEUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEUS tänä vuonna korkeammalle?
DEUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.