Lisätietoja DESY-rahakkeesta

DESY-rahakkeen hintatiedot

DESY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DESY-rahakkeen tokenomiikka

DESY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Desy Duk-logo

Desy Duk – hinta (DESY)

Ei listattu

1DESY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Desy Duk (DESY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:48:02 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142863
$ 0.00142863$ 0.00142863

$ 0.00001476
$ 0.00001476$ 0.00001476

--

--

-6.56%

-6.56%

Desy Duk (DESY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002409. Viimeisen 24 tunnin aikana DESY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DESY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00142863, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001476.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DESY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Desy Duk (DESY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K

--
----

$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,635.653685
999,718,635.653685 999,718,635.653685

Desy Duk-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DESY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M ja sen kokonaistarjonta on 999718635.653685. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.08K.

Desy Duk (DESY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Desy Duk – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Desy Duk – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000017090.
Viimeisten 60 päivän aikana Desy Duk – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000002309.
Viimeisten 90 päivän aikana Desy Duk – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000017090-7.09%
60 päivää$ +0.0000002309+0.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Desy Duk (DESY)

The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Desy Duk (DESY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Desy Duk-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Desy Duk (DESY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Desy Duk (DESY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Desy Duk-rahakkeelle.

Tarkista Desy Duk-rahakkeen hintaennuste nyt!

DESY paikallisiin valuuttoihin

Desy Duk (DESY) -rahakkeen tokenomiikka

Desy Duk (DESY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DESY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Desy Duk (DESY)”

Paljonko Desy Duk (DESY) on arvoltaan tänään?
DESY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002409 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DESY-USD-parin nykyinen hinta?
DESY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002409. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Desy Duk-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DESY markkina-arvo on $ 24.08K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DESY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DESY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M USD.
Mikä oli DESY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DESY saavutti ATH-hinnaksi 0.00142863 USD.
Mikä oli DESY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DESY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001476 USD.
Mikä on DESY-rahakkeen treidausvolyymi?
DESY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DESY tänä vuonna korkeammalle?
DESY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DESY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:48:02 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.