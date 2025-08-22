Lisätietoja DESSAI-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -hintakaavio
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135965
$ 0.00135965$ 0.00135965

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

+2.59%

+10.71%

+10.71%

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DESSAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DESSAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00135965, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DESSAI on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, +2.59% 24 tunnin aikana ja +10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 309.35K
$ 309.35K$ 309.35K

--
----

$ 358.63K
$ 358.63K$ 358.63K

862.59M
862.59M 862.59M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DessalinesAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 309.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DESSAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 862.59M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 358.63K.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.59%
30 päivää$ 0-21.22%
60 päivää$ 0-20.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)

Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DessalinesAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DessalinesAI by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista DessalinesAI by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

DESSAI paikallisiin valuuttoihin

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen tokenomiikka

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DESSAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DessalinesAI by Virtuals (DESSAI)”

Paljonko DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) on arvoltaan tänään?
DESSAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DESSAI-USD-parin nykyinen hinta?
DESSAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DessalinesAI by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DESSAI markkina-arvo on $ 309.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DESSAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DESSAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 862.59M USD.
Mikä oli DESSAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DESSAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00135965 USD.
Mikä oli DESSAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DESSAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DESSAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DESSAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DESSAI tänä vuonna korkeammalle?
DESSAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DESSAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
