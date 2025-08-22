DessalinesAI by Virtuals – hinta (DESSAI)
-0.28%
+2.59%
+10.71%
+10.71%
DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DESSAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DESSAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00135965, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DESSAI on muuttunut -0.28% viimeisen tunnin aikana, +2.59% 24 tunnin aikana ja +10.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DessalinesAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 309.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DESSAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 862.59M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 358.63K.
Tämän päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DessalinesAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+2.59%
|30 päivää
|$ 0
|-21.22%
|60 päivää
|$ 0
|-20.03%
|90 päivää
|$ 0
|--
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
