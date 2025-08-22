Lisätietoja STAVAIL-rahakkeesta

Deq Staked AVAIL – hinta (STAVAIL)

Ei listattu

1STAVAIL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0159699
$0.0159699
-9.10%1D
USD
Reaaliaikainen Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -hintakaavio
Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01486809
$ 0.01486809
24 h:n matalin
$ 0.01827382
$ 0.01827382
24 h:n korkein

$ 0.01486809
$ 0.01486809

$ 0.01827382
$ 0.01827382

$ 0.186304
$ 0.186304

$ 0.00424246
$ 0.00424246

+1.36%

-9.15%

-21.09%

-21.09%

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0159699. Viimeisen 24 tunnin aikana STAVAIL on vaihdellut alimmillaan $ 0.01486809 ja korkeimmillaan $ 0.01827382 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STAVAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.186304, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00424246.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STAVAIL on muuttunut +1.36% viimeisen tunnin aikana, -9.15% 24 tunnin aikana ja -21.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 467.50K
$ 467.50K

--
----

$ 467.50K
$ 467.50K

29.27M
29.27M

29,273,890.51184103
29,273,890.51184103

Deq Staked AVAIL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 467.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STAVAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 29.27M ja sen kokonaistarjonta on 29273890.51184103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 467.50K.

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Deq Staked AVAIL – USD -hinta muuttui $ -0.00160922134154828.
Viimeisten 30 päivän aikana Deq Staked AVAIL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0034067853.
Viimeisten 60 päivän aikana Deq Staked AVAIL – USD -hinnan muutos oli $ -0.0052880650.
Viimeisten 90 päivän aikana Deq Staked AVAIL – USD -hinnan muutos oli $ -0.022171370467086895.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00160922134154828-9.15%
30 päivää$ -0.0034067853-21.33%
60 päivää$ -0.0052880650-33.11%
90 päivää$ -0.022171370467086895-58.12%

Mikä on Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Deq Staked AVAIL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Deq Staked AVAIL (STAVAIL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Deq Staked AVAIL-rahakkeelle.

Tarkista Deq Staked AVAIL-rahakkeen hintaennuste nyt!

STAVAIL paikallisiin valuuttoihin

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -rahakkeen tokenomiikka

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STAVAIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Deq Staked AVAIL (STAVAIL)”

Paljonko Deq Staked AVAIL (STAVAIL) on arvoltaan tänään?
STAVAIL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0159699 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STAVAIL-USD-parin nykyinen hinta?
STAVAIL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0159699. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Deq Staked AVAIL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STAVAIL markkina-arvo on $ 467.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STAVAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STAVAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 29.27M USD.
Mikä oli STAVAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STAVAIL saavutti ATH-hinnaksi 0.186304 USD.
Mikä oli STAVAIL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STAVAIL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00424246 USD.
Mikä on STAVAIL-rahakkeen treidausvolyymi?
STAVAIL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STAVAIL tänä vuonna korkeammalle?
STAVAIL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STAVAIL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

