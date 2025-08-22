DePay – hinta (DEPAY)
DePay (DEPAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.200673. Viimeisen 24 tunnin aikana DEPAY on vaihdellut alimmillaan $ 0.19701 ja korkeimmillaan $ 0.349342 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEPAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.78, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.083012.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DEPAY on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -1.37% 24 tunnin aikana ja -7.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
DePay-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEPAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.66M ja sen kokonaistarjonta on 57028332.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.44M.
Tämän päivän aikana DePay – USD -hinta muuttui $ -0.002805713334381.
Viimeisten 30 päivän aikana DePay – USD -hinnan muutos oli $ -0.0819514216.
Viimeisten 60 päivän aikana DePay – USD -hinnan muutos oli $ -0.0633788947.
Viimeisten 90 päivän aikana DePay – USD -hinnan muutos oli $ +0.05511186415155945.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.002805713334381
|-1.37%
|30 päivää
|$ -0.0819514216
|-40.83%
|60 päivää
|$ -0.0633788947
|-31.58%
|90 päivää
|$ +0.05511186415155945
|+37.86%
DePay pioneers Web3 Payments with the power of DeFi. Driving mass adoption of blockchain based payments, DePay merges the core ideas of decentralization and interoperability with state-of-the-art Web3 technologies. The first truly decentralized multichain payment protocol built on DeFi. ETHOnline finalist, made in Switzerland (Crypto Valley). DePay tools include: - Payments: Accept Cryptocurrencies - Sales: Sell your Token - Donations: Receive Crypto support - Subscriptions: Recurring payments - Swap: Best price swap - Payroll: Payroll streams - Wallet: Payments & DeFi - Credit: Streams as collateral - DePay PRO: Analytics & Insights The DePay difference - Chain Agnostic (Multichain) DePay is extensible around any blockchain, ensuring a competitive cross-chain future. - Permissionless No one can be technically excluded from using DePay and no registration is required. - Trustless Every intermediate step is replaced by smart contracts which are connected to decentralized liquidity pools. - Easy to use Our ambition was to create an even easier user experience than you're used to from shopping in current non-crypto e-commerce stores. - Open Source The DePay protocol will always remain open source. - Multinetwork DePay automatically detects & switches the network if required.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.