Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action.

DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”.

Department of Government Inefficiency (DOGIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Department of Government Inefficiency (DOGIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.