DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”.
Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action.
The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon.
We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP.
To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed.
By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
Department of Government Inefficiency (DOGIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Department of Government Inefficiency (DOGIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOGIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOGIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOGIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOGIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.