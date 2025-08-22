Department of Government Inefficiency – hinta (DOGIN)
--
--
-18.01%
-18.01%
Department of Government Inefficiency (DOGIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DOGIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DOGIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00426472, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DOGIN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -18.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Department of Government Inefficiency-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 48.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DOGIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 48.44K.
Tämän päivän aikana Department of Government Inefficiency – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Department of Government Inefficiency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Department of Government Inefficiency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Department of Government Inefficiency – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-20.15%
|60 päivää
|$ 0
|+17.13%
|90 päivää
|$ 0
|--
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”. Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action. The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon. We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP. To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed. By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
