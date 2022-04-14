Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikka

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Department Of Gains Coin (D.O.G.C) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tiedot

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy.

Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose.

As we grow, we are laying the foundation for:

Staking & Rewards Programs to empower our holders.

Liquidity Pools to enhance stability & accessibility.

EFT Cards for real world usability.

Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry.

But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

Virallinen verkkosivusto:
https://dogccrypto.com/
Valkoinen paperi:
https://dogccrypto.com/d-o-g-c-whitepaper

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 114.78K
$ 114.78K
Kokonaistarjonta:
$ 921.52M
$ 921.52M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 921.52M
$ 921.52M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 114.78K
$ 114.78K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00131648
$ 0.00131648
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003059
$ 0.00003059
Nykyinen hinta:
$ 0.00012452
$ 0.00012452

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä D.O.G.C-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta D.O.G.C-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät D.O.G.C-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu D.O.G.C-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

D.O.G.C-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne D.O.G.C-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? D.O.G.C-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.