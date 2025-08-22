Lisätietoja D.O.G.C-rahakkeesta

D.O.G.C-rahakkeen hintatiedot

D.O.G.C-rahakkeen valkoinen paperi

D.O.G.C-rahakkeen virallinen verkkosivusto

D.O.G.C-rahakkeen tokenomiikka

D.O.G.C-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Department Of Gains Coin-logo

Department Of Gains Coin – hinta (D.O.G.C)

Ei listattu

1D.O.G.C - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00010597
$0.00010597$0.00010597
-3.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:36:05 (UTC+8)

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131648
$ 0.00131648$ 0.00131648

$ 0
$ 0$ 0

-2.25%

-3.68%

-7.74%

-7.74%

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana D.O.G.C on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. D.O.G.C-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00131648, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa D.O.G.C on muuttunut -2.25% viimeisen tunnin aikana, -3.68% 24 tunnin aikana ja -7.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen markkinatiedot

$ 98.63K
$ 98.63K$ 98.63K

--
----

$ 98.63K
$ 98.63K$ 98.63K

921.52M
921.52M 921.52M

921,518,178.714
921,518,178.714 921,518,178.714

Department Of Gains Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. D.O.G.C-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 921.52M ja sen kokonaistarjonta on 921518178.714. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.63K.

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Department Of Gains Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Department Of Gains Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Department Of Gains Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Department Of Gains Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.68%
30 päivää$ 0-74.79%
60 päivää$ 0+219.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on Department Of Gains Coin (D.O.G.C)

At Department of Gains Coin ($D.O.G.C), we are not just launching another Cryptocurrency token-were building a movement. A movement rooted in honesty, integrity, and community, designed to bridge the gap between fitness, wellness, and the digital economy. Our vision is clear: to create real world utility for $D.O.G.C by forging strong partnerships with fitness professionals, wellness brands, and supplement companies. We believe in strength through unity, ensuring that every step forward is taken with transparency and purpose. As we grow, we are laying the foundation for: Staking & Rewards Programs to empower our holders. Liquidity Pools to enhance stability & accessibility. EFT Cards for real world usability. Business Partnerships to integrate $D.O.G.C into the Fitness & Wellness Industry. But beyond the tech, our community is our strength. Every decision we make is driven by the passion and trust of those who believe in the future we are building together. We don't overpromise-we deliver.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Department Of Gains Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Department Of Gains Coin (D.O.G.C) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Department Of Gains Coin-rahakkeelle.

Tarkista Department Of Gains Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

D.O.G.C paikallisiin valuuttoihin

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikka

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää D.O.G.C-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Department Of Gains Coin (D.O.G.C)”

Paljonko Department Of Gains Coin (D.O.G.C) on arvoltaan tänään?
D.O.G.C-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on D.O.G.C-USD-parin nykyinen hinta?
D.O.G.C -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Department Of Gains Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen D.O.G.C markkina-arvo on $ 98.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on D.O.G.C-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
D.O.G.C-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 921.52M USD.
Mikä oli D.O.G.C-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
D.O.G.C saavutti ATH-hinnaksi 0.00131648 USD.
Mikä oli D.O.G.C-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
D.O.G.C-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on D.O.G.C-rahakkeen treidausvolyymi?
D.O.G.C-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko D.O.G.C tänä vuonna korkeammalle?
D.O.G.C saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso D.O.G.C-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:36:05 (UTC+8)

Department Of Gains Coin (D.O.G.C) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.