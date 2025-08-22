Delta Exchange – hinta (DETO)
Delta Exchange (DETO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.06056. Viimeisen 24 tunnin aikana DETO on vaihdellut alimmillaan $ 0.060407 ja korkeimmillaan $ 0.060563 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DETO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.629138, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00701012.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DETO on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja +4.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Delta Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DETO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.42M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.28M.
Tämän päivän aikana Delta Exchange – USD -hinta muuttui $ +0.00013487.
Viimeisten 30 päivän aikana Delta Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018051906.
Viimeisten 60 päivän aikana Delta Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0108863382.
Viimeisten 90 päivän aikana Delta Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.00591285714085517.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00013487
|+0.22%
|30 päivää
|$ +0.0018051906
|+2.98%
|60 päivää
|$ +0.0108863382
|+17.98%
|90 päivää
|$ +0.00591285714085517
|+10.82%
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
