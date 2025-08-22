Lisätietoja DETO-rahakkeesta

1DETO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.06056
$0.06056
+0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Delta Exchange (DETO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:48:49 (UTC+8)

Delta Exchange (DETO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.060407
$ 0.060407
24 h:n matalin
$ 0.060563
$ 0.060563
24 h:n korkein

$ 0.060407
$ 0.060407

$ 0.060563
$ 0.060563

$ 0.629138
$ 0.629138

$ 0.00701012
$ 0.00701012

-0.00%

+0.22%

+4.94%

+4.94%

Delta Exchange (DETO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.06056. Viimeisen 24 tunnin aikana DETO on vaihdellut alimmillaan $ 0.060407 ja korkeimmillaan $ 0.060563 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DETO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.629138, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00701012.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DETO on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.22% 24 tunnin aikana ja +4.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Delta Exchange (DETO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.72M
$ 5.72M

--
----

$ 30.28M
$ 30.28M

94.42M
94.42M

500,000,000.0
500,000,000.0

Delta Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DETO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.42M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.28M.

Delta Exchange (DETO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Delta Exchange – USD -hinta muuttui $ +0.00013487.
Viimeisten 30 päivän aikana Delta Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0018051906.
Viimeisten 60 päivän aikana Delta Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.0108863382.
Viimeisten 90 päivän aikana Delta Exchange – USD -hinnan muutos oli $ +0.00591285714085517.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00013487+0.22%
30 päivää$ +0.0018051906+2.98%
60 päivää$ +0.0108863382+17.98%
90 päivää$ +0.00591285714085517+10.82%

Mikä on Delta Exchange (DETO)

Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Delta Exchange (DETO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Delta Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Delta Exchange (DETO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Delta Exchange (DETO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Delta Exchange-rahakkeelle.

Tarkista Delta Exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

DETO paikallisiin valuuttoihin

Delta Exchange (DETO) -rahakkeen tokenomiikka

Delta Exchange (DETO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DETO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Delta Exchange (DETO)”

Paljonko Delta Exchange (DETO) on arvoltaan tänään?
DETO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06056 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DETO-USD-parin nykyinen hinta?
DETO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06056. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Delta Exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DETO markkina-arvo on $ 5.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DETO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DETO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 94.42M USD.
Mikä oli DETO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DETO saavutti ATH-hinnaksi 0.629138 USD.
Mikä oli DETO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DETO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00701012 USD.
Mikä on DETO-rahakkeen treidausvolyymi?
DETO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DETO tänä vuonna korkeammalle?
DETO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DETO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:48:49 (UTC+8)

