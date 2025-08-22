Lisätietoja DELIFM-rahakkeesta

DELIFM-rahakkeen hintatiedot

DELIFM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DELIFM-rahakkeen tokenomiikka

DELIFM-rahakkeen hintaennuste

DELI FM-logo

DELI FM – hinta (DELIFM)

Ei listattu

1DELIFM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DELI FM (DELIFM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:32 (UTC+8)

DELI FM (DELIFM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00143754
$ 0.00143754$ 0.00143754

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.15%

-12.15%

DELI FM (DELIFM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DELIFM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DELIFM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00143754, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DELIFM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DELI FM (DELIFM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.05K
$ 39.05K$ 39.05K

--
----

$ 43.39K
$ 43.39K$ 43.39K

899.80M
899.80M 899.80M

999,978,575.742285
999,978,575.742285 999,978,575.742285

DELI FM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DELIFM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.80M ja sen kokonaistarjonta on 999978575.742285. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.39K.

DELI FM (DELIFM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DELI FM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DELI FM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DELI FM – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DELI FM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-65.99%
60 päivää$ 0-87.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on DELI FM (DELIFM)

DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.

DELI FM (DELIFM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DELI FM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DELI FM (DELIFM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DELI FM (DELIFM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DELI FM-rahakkeelle.

Tarkista DELI FM-rahakkeen hintaennuste nyt!

DELIFM paikallisiin valuuttoihin

DELI FM (DELIFM) -rahakkeen tokenomiikka

DELI FM (DELIFM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DELIFM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DELI FM (DELIFM)”

Paljonko DELI FM (DELIFM) on arvoltaan tänään?
DELIFM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DELIFM-USD-parin nykyinen hinta?
DELIFM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DELI FM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DELIFM markkina-arvo on $ 39.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DELIFM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DELIFM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.80M USD.
Mikä oli DELIFM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DELIFM saavutti ATH-hinnaksi 0.00143754 USD.
Mikä oli DELIFM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DELIFM-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DELIFM-rahakkeen treidausvolyymi?
DELIFM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DELIFM tänä vuonna korkeammalle?
DELIFM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DELIFM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DELI FM (DELIFM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.