Dejitaru Shirudo – hinta (SHIELD)

Ei listattu

1SHIELD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Dejitaru Shirudo (SHIELD) -hintakaavio
Dejitaru Shirudo (SHIELD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00285697
$ 0.00285697$ 0.00285697

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.06%

-7.06%

Dejitaru Shirudo (SHIELD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIELD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIELD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00285697, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIELD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -7.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 82.85K
$ 82.85K$ 82.85K

--
----

$ 82.85K
$ 82.85K$ 82.85K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dejitaru Shirudo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIELD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.85K.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dejitaru Shirudo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dejitaru Shirudo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dejitaru Shirudo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dejitaru Shirudo – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+12.48%
60 päivää$ 0+86.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dejitaru Shirudo (SHIELD)

Dejitaru Shirudo ($SHIELD) is a decentralized community part of the Dejitaru TSUKA ecosystem. It is centered around meditation, research, and enlightenment. TSUKA is the digital handle to the blade that will save DeFi, and SHIRUDO is the digital shield. The developer of Shirudo communicates through etherscan to give the community clues and provides insightful words of wisdom. Shirudo’s main purpose is to help organize the world through the pursuit of faith and lead us into true decentralization.

Dejitaru Shirudo (SHIELD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dejitaru Shirudo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dejitaru Shirudo (SHIELD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dejitaru Shirudo (SHIELD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dejitaru Shirudo-rahakkeelle.

Tarkista Dejitaru Shirudo-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIELD paikallisiin valuuttoihin

Dejitaru Shirudo (SHIELD) -rahakkeen tokenomiikka

Dejitaru Shirudo (SHIELD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIELD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dejitaru Shirudo (SHIELD)”

Paljonko Dejitaru Shirudo (SHIELD) on arvoltaan tänään?
SHIELD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIELD-USD-parin nykyinen hinta?
SHIELD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dejitaru Shirudo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIELD markkina-arvo on $ 82.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIELD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIELD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SHIELD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIELD saavutti ATH-hinnaksi 0.00285697 USD.
Mikä oli SHIELD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIELD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIELD-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIELD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIELD tänä vuonna korkeammalle?
SHIELD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIELD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.