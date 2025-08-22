Lisätietoja DEGENT-rahakkeesta

DEGENT-rahakkeen hintatiedot

DEGENT-rahakkeen valkoinen paperi

DEGENT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEGENT-rahakkeen tokenomiikka

DEGENT-rahakkeen hintaennuste

Degent – hinta (DEGENT)

Ei listattu

1DEGENT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Degent (DEGENT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:17:30 (UTC+8)

Degent (DEGENT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Degent (DEGENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DEGENT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00126799, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEGENT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degent (DEGENT) -rahakkeen markkinatiedot

Degent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 779.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.28K.

Degent (DEGENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degent – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Degent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Degent – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-10.96%
60 päivää$ 0+6.68%
90 päivää$ 0--

Mikä on Degent (DEGENT)

Degent is an AI Agent application layer that combines real-time market data, AI-driven insights, and gamified features to empower web3 enthusiasts and traders. The platform offers live-streaming token prices, dynamic charts, prediction challenges, and market updates, creating an engaging and rewarding experience for its users. Degent's ecosystem is designed to provide cutting-edge tools and resources, including an advanced trading AI assistant and SocialFi campaigns, to foster deeper user interaction and market engagement. Built on the BNB Chain, Degent aims to bridge the gap between traditional trading platforms and the emerging possibilities of Web3, creating a vibrant community of degens globally.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Degent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degent (DEGENT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degent (DEGENT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degent-rahakkeelle.

Tarkista Degent-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEGENT paikallisiin valuuttoihin

Degent (DEGENT) -rahakkeen tokenomiikka

Degent (DEGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEGENT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degent (DEGENT)”

Paljonko Degent (DEGENT) on arvoltaan tänään?
DEGENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEGENT-USD-parin nykyinen hinta?
DEGENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEGENT markkina-arvo on $ 3.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEGENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 779.00M USD.
Mikä oli DEGENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEGENT saavutti ATH-hinnaksi 0.00126799 USD.
Mikä oli DEGENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEGENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DEGENT-rahakkeen treidausvolyymi?
DEGENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEGENT tänä vuonna korkeammalle?
DEGENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEGENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:17:30 (UTC+8)

