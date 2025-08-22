Lisätietoja GNRT-rahakkeesta

GNRT-rahakkeen hintatiedot

GNRT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GNRT-rahakkeen tokenomiikka

GNRT-rahakkeen hintaennuste

Degenerator Project-logo

Degenerator Project – hinta (GNRT)

Ei listattu

1GNRT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.10%1D
USD
Reaaliaikainen Degenerator Project (GNRT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:16 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00008027
$ 0.00008027$ 0.00008027
24 h:n matalin
$ 0.00008355
$ 0.00008355$ 0.00008355
24 h:n korkein

$ 0.00008027
$ 0.00008027$ 0.00008027

$ 0.00008355
$ 0.00008355$ 0.00008355

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0.00006182
$ 0.00006182$ 0.00006182

--

-1.13%

-26.11%

-26.11%

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00008196. Viimeisen 24 tunnin aikana GNRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008027 ja korkeimmillaan $ 0.00008355 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01876112, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006182.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GNRT on muuttunut -1.13% 24 tunnin aikana ja -26.11% viimeisten 7 päivän aikana.

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 81.96K
$ 81.96K$ 81.96K

--
----

$ 81.96K
$ 81.96K$ 81.96K

999.94M
999.94M 999.94M

999,939,688.264965
999,939,688.264965 999,939,688.264965

Degenerator Project-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 81.96K. GNRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M ja sen kokonaistarjonta on 999939688.264965. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 81.96K.

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degenerator Project – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degenerator Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000228982.
Viimeisten 60 päivän aikana Degenerator Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000583878.
Viimeisten 90 päivän aikana Degenerator Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001527943456616846.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.13%
30 päivää$ -0.0000228982-27.93%
60 päivää$ -0.0000583878-71.23%
90 päivää$ -0.0001527943456616846-65.08%

Mikä on Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Degenerator Project (GNRT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Degenerator Project-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degenerator Project (GNRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degenerator Project (GNRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degenerator Project-rahakkeelle.

Tarkista Degenerator Project-rahakkeen hintaennuste nyt!

GNRT paikallisiin valuuttoihin

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen tokenomiikka

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degenerator Project (GNRT)”

Paljonko Degenerator Project (GNRT) on arvoltaan tänään?
GNRT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00008196 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GNRT-USD-parin nykyinen hinta?
GNRT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00008196. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degenerator Project-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GNRT markkina-arvo on $ 81.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GNRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GNRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M USD.
Mikä oli GNRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GNRT saavutti ATH-hinnaksi 0.01876112 USD.
Mikä oli GNRT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GNRT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00006182 USD.
Mikä on GNRT-rahakkeen treidausvolyymi?
GNRT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GNRT tänä vuonna korkeammalle?
GNRT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GNRT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:16 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

