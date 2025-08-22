Degenerator Project – hinta (GNRT)
--
-1.13%
-26.11%
-26.11%
Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00008196. Viimeisen 24 tunnin aikana GNRT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008027 ja korkeimmillaan $ 0.00008355 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GNRT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01876112, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00006182.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GNRT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.13% 24 tunnin aikana ja -26.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Degenerator Project-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 81.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GNRT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.94M ja sen kokonaistarjonta on 999939688.264965. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 81.96K.
Tämän päivän aikana Degenerator Project – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degenerator Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000228982.
Viimeisten 60 päivän aikana Degenerator Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000583878.
Viimeisten 90 päivän aikana Degenerator Project – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001527943456616846.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.13%
|30 päivää
|$ -0.0000228982
|-27.93%
|60 päivää
|$ -0.0000583878
|-71.23%
|90 päivää
|$ -0.0001527943456616846
|-65.08%
$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Degenerator Project (GNRT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degenerator Project (GNRT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degenerator Project-rahakkeelle.
Tarkista Degenerator Project-rahakkeen hintaennuste nyt!
Degenerator Project (GNRT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GNRT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.