Degenerate SQuiD-logo

Degenerate SQuiD – hinta (SQDGN)

Ei listattu

$0.00833101
-0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Degenerate SQuiD (SQDGN) -hintakaavio
Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00803949
24 h:n matalin
$ 0.00927345
24 h:n korkein

$ 0.00803949
$ 0.00927345
$ 0.01160508
$ 0
-1.95%

-0.24%

-1.61%

-1.61%

Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00834033. Viimeisen 24 tunnin aikana SQDGN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00803949 ja korkeimmillaan $ 0.00927345 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQDGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01160508, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SQDGN on muuttunut -1.95% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -1.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.33M
--
$ 8.33M
1.00B
1,000,000,000.0
Degenerate SQuiD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SQDGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.33M.

Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degenerate SQuiD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degenerate SQuiD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0102577985.
Viimeisten 60 päivän aikana Degenerate SQuiD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0041629681.
Viimeisten 90 päivän aikana Degenerate SQuiD – USD -hinnan muutos oli $ +0.002905625780914812.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.24%
30 päivää$ +0.0102577985+122.99%
60 päivää$ +0.0041629681+49.91%
90 päivää$ +0.002905625780914812+53.46%

Mikä on Degenerate SQuiD (SQDGN)

Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Degenerate SQuiD (SQDGN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Degenerate SQuiD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degenerate SQuiD (SQDGN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degenerate SQuiD (SQDGN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degenerate SQuiD-rahakkeelle.

Tarkista Degenerate SQuiD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SQDGN paikallisiin valuuttoihin

Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen tokenomiikka

Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SQDGN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degenerate SQuiD (SQDGN)”

Paljonko Degenerate SQuiD (SQDGN) on arvoltaan tänään?
SQDGN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00834033 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SQDGN-USD-parin nykyinen hinta?
SQDGN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00834033. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degenerate SQuiD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SQDGN markkina-arvo on $ 8.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SQDGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SQDGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SQDGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SQDGN saavutti ATH-hinnaksi 0.01160508 USD.
Mikä oli SQDGN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SQDGN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SQDGN-rahakkeen treidausvolyymi?
SQDGN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SQDGN tänä vuonna korkeammalle?
SQDGN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SQDGN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Degenerate SQuiD (SQDGN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

