Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Degen (DGN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Degen (DGN) -rahakkeen tiedot

Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform’s native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies.

Virallinen verkkosivusto:
https://degen.fyi
Valkoinen paperi:
https://docs.degen.fyi

Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Degen (DGN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 630.85K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 630.85K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00063085
Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DGN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DGN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DGN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DGN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DGN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DGN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DGN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.