Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikka
Degen (DGN) -rahakkeen tiedot
Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform’s native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies.
Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Degen (DGN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Degen (DGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DGN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DGN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DGN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DGN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.