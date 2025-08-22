Lisätietoja DZOO-rahakkeesta

Degen Zoo-logo

Degen Zoo – hinta (DZOO)

Ei listattu

1DZOO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00128204
$0.00128204$0.00128204
-0.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Degen Zoo (DZOO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:22:30 (UTC+8)

Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00126467
24 h:n matalin
$ 0.0012955
24 h:n korkein

$ 0.00126467
$ 0.0012955
$ 0.087541
$ 0
--

-0.50%

-0.45%

-0.45%

Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00128204. Viimeisen 24 tunnin aikana DZOO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00126467 ja korkeimmillaan $ 0.0012955 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DZOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.087541, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DZOO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.50% 24 tunnin aikana ja -0.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 539.13K
--
$ 685.89K
420.53M
535,000,000.0
Degen Zoo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 539.13K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DZOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.53M ja sen kokonaistarjonta on 535000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 685.89K.

Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degen Zoo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degen Zoo – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000382436.
Viimeisten 60 päivän aikana Degen Zoo – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004028845.
Viimeisten 90 päivän aikana Degen Zoo – USD -hinnan muutos oli $ +0.000233305119611243.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.50%
30 päivää$ +0.0000382436+2.98%
60 päivää$ +0.0004028845+31.43%
90 päivää$ +0.000233305119611243+22.25%

Mikä on Degen Zoo (DZOO)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Degen Zoo (DZOO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Degen Zoo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degen Zoo (DZOO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degen Zoo (DZOO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degen Zoo-rahakkeelle.

Tarkista Degen Zoo-rahakkeen hintaennuste nyt!

DZOO paikallisiin valuuttoihin

Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen tokenomiikka

Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DZOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degen Zoo (DZOO)”

Paljonko Degen Zoo (DZOO) on arvoltaan tänään?
DZOO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00128204 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DZOO-USD-parin nykyinen hinta?
DZOO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00128204. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degen Zoo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DZOO markkina-arvo on $ 539.13K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DZOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DZOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.53M USD.
Mikä oli DZOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DZOO saavutti ATH-hinnaksi 0.087541 USD.
Mikä oli DZOO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DZOO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DZOO-rahakkeen treidausvolyymi?
DZOO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DZOO tänä vuonna korkeammalle?
DZOO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DZOO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Degen Zoo (DZOO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

