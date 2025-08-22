Lisätietoja DGEN-rahakkeesta

DGEN-rahakkeen hintatiedot

DGEN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DGEN-rahakkeen tokenomiikka

DGEN-rahakkeen hintaennuste

Degen The Otter-logo

Degen The Otter – hinta (DGEN)

Ei listattu

1DGEN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.50%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Degen The Otter (DGEN) -hintakaavio
Degen The Otter (DGEN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011652
$ 0.0011652$ 0.0011652

$ 0
$ 0$ 0

+3.39%

+8.59%

+73.98%

+73.98%

Degen The Otter (DGEN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DGEN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0011652, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DGEN on muuttunut +3.39% viimeisen tunnin aikana, +8.59% 24 tunnin aikana ja +73.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degen The Otter (DGEN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.62K
$ 12.62K$ 12.62K

--
----

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

940.24M
940.24M 940.24M

996,999,740.393724
996,999,740.393724 996,999,740.393724

Degen The Otter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 940.24M ja sen kokonaistarjonta on 996999740.393724. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.38K.

Degen The Otter (DGEN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degen The Otter – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degen The Otter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Degen The Otter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Degen The Otter – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.59%
30 päivää$ 0+58.64%
60 päivää$ 0+125.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Degen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Degen The Otter (DGEN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Degen The Otter-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degen The Otter (DGEN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degen The Otter (DGEN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degen The Otter-rahakkeelle.

Tarkista Degen The Otter-rahakkeen hintaennuste nyt!

DGEN paikallisiin valuuttoihin

Degen The Otter (DGEN) -rahakkeen tokenomiikka

Degen The Otter (DGEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DGEN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degen The Otter (DGEN)”

Paljonko Degen The Otter (DGEN) on arvoltaan tänään?
DGEN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DGEN-USD-parin nykyinen hinta?
DGEN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degen The Otter-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DGEN markkina-arvo on $ 12.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DGEN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 940.24M USD.
Mikä oli DGEN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DGEN saavutti ATH-hinnaksi 0.0011652 USD.
Mikä oli DGEN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DGEN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DGEN-rahakkeen treidausvolyymi?
DGEN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DGEN tänä vuonna korkeammalle?
DGEN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DGEN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
