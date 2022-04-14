Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikka

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Degen Spartan AI (DEGENAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tiedot

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

Virallinen verkkosivusto:
Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DEGENAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEGENAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DEGENAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEGENAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DEGENAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DEGENAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEGENAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

