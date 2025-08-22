Lisätietoja DEGENAI-rahakkeesta

Degen Spartan AI

Degen Spartan AI – hinta (DEGENAI)

Ei listattu

1DEGENAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00322517
$0.00322517$0.00322517
-3.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Degen Spartan AI (DEGENAI) -hintakaavio
Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00316711
$ 0.00316711$ 0.00316711
24 h:n matalin
$ 0.0033691
$ 0.0033691$ 0.0033691
24 h:n korkein

$ 0.00316711
$ 0.00316711$ 0.00316711

$ 0.0033691
$ 0.0033691$ 0.0033691

$ 0.104815
$ 0.104815$ 0.104815

$ 0.00171863
$ 0.00171863$ 0.00171863

-0.15%

-3.55%

-21.85%

-21.85%

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00322517. Viimeisen 24 tunnin aikana DEGENAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00316711 ja korkeimmillaan $ 0.0033691 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEGENAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.104815, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00171863.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEGENAI on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, -3.55% 24 tunnin aikana ja -21.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

--
----

$ 3.22M
$ 3.22M$ 3.22M

999.91M
999.91M 999.91M

999,914,065.271086
999,914,065.271086 999,914,065.271086

Degen Spartan AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEGENAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M ja sen kokonaistarjonta on 999914065.271086. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.22M.

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degen Spartan AI – USD -hinta muuttui $ -0.000118730767748384.
Viimeisten 30 päivän aikana Degen Spartan AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0016772367.
Viimeisten 60 päivän aikana Degen Spartan AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0024716548.
Viimeisten 90 päivän aikana Degen Spartan AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.000876221160308615.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000118730767748384-3.55%
30 päivää$ -0.0016772367-52.00%
60 päivää$ +0.0024716548+76.64%
90 päivää$ -0.000876221160308615-21.36%

Mikä on Degen Spartan AI (DEGENAI)

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Degen Spartan AI (DEGENAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Degen Spartan AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degen Spartan AI (DEGENAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degen Spartan AI (DEGENAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degen Spartan AI-rahakkeelle.

Tarkista Degen Spartan AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEGENAI paikallisiin valuuttoihin

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikka

Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEGENAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degen Spartan AI (DEGENAI)”

Paljonko Degen Spartan AI (DEGENAI) on arvoltaan tänään?
DEGENAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00322517 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEGENAI-USD-parin nykyinen hinta?
DEGENAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00322517. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degen Spartan AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEGENAI markkina-arvo on $ 3.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEGENAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEGENAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.91M USD.
Mikä oli DEGENAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEGENAI saavutti ATH-hinnaksi 0.104815 USD.
Mikä oli DEGENAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEGENAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00171863 USD.
Mikä on DEGENAI-rahakkeen treidausvolyymi?
DEGENAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEGENAI tänä vuonna korkeammalle?
DEGENAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEGENAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Degen Spartan AI (DEGENAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

