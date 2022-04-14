Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikka

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Degen Capital by Virtuals (DEGENC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tiedot

The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!

Virallinen verkkosivusto:
https://degenc.app/

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 820.58K
$ 820.58K$ 820.58K
Kokonaistarjonta:
$ 999.31M
$ 999.31M$ 999.31M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.31M
$ 999.31M$ 999.31M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 820.58K
$ 820.58K$ 820.58K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01455532
$ 0.01455532$ 0.01455532
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00023237
$ 0.00023237$ 0.00023237
Nykyinen hinta:
$ 0.00082114
$ 0.00082114$ 0.00082114

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DEGENC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEGENC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DEGENC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEGENC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DEGENC-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DEGENC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEGENC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.