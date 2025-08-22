Lisätietoja DEGENC-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:03:45 (UTC+8)

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01455532
$ 0.01455532$ 0.01455532

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-5.41%

+3.55%

+3.55%

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DEGENC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEGENC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01455532, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEGENC on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, -5.41% 24 tunnin aikana ja +3.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 817.42K
$ 817.42K$ 817.42K

--
----

$ 817.42K
$ 817.42K$ 817.42K

999.31M
999.31M 999.31M

999,309,109.0745579
999,309,109.0745579 999,309,109.0745579

Degen Capital by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 817.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEGENC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M ja sen kokonaistarjonta on 999309109.0745579. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 817.42K.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Degen Capital by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Degen Capital by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Degen Capital by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Degen Capital by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.41%
30 päivää$ 0-14.92%
60 päivää$ 0-49.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Degen Capital by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Degen Capital by Virtuals (DEGENC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Degen Capital by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Degen Capital by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEGENC paikallisiin valuuttoihin

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikka

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEGENC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Degen Capital by Virtuals (DEGENC)”

Paljonko Degen Capital by Virtuals (DEGENC) on arvoltaan tänään?
DEGENC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEGENC-USD-parin nykyinen hinta?
DEGENC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Degen Capital by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEGENC markkina-arvo on $ 817.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEGENC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEGENC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31M USD.
Mikä oli DEGENC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEGENC saavutti ATH-hinnaksi 0.01455532 USD.
Mikä oli DEGENC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEGENC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DEGENC-rahakkeen treidausvolyymi?
DEGENC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEGENC tänä vuonna korkeammalle?
DEGENC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEGENC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

