Lisätietoja FINA-rahakkeesta

FINA-rahakkeen hintatiedot

FINA-rahakkeen valkoinen paperi

FINA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FINA-rahakkeen tokenomiikka

FINA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Defina Finance-logo

Defina Finance – hinta (FINA)

Ei listattu

1FINA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00079808
$0.00079808$0.00079808
+5.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Defina Finance (FINA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:35:08 (UTC+8)

Defina Finance (FINA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00116818
$ 0.00116818$ 0.00116818
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116818
$ 0.00116818$ 0.00116818

$ 9.63
$ 9.63$ 9.63

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

+5.88%

-1.60%

-1.60%

Defina Finance (FINA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FINA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00116818 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FINA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.63, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FINA on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +5.88% 24 tunnin aikana ja -1.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Defina Finance (FINA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.00K
$ 47.00K$ 47.00K

--
----

$ 47.00K
$ 47.00K$ 47.00K

58.89M
58.89M 58.89M

58,892,469.0
58,892,469.0 58,892,469.0

Defina Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.89M ja sen kokonaistarjonta on 58892469.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.00K.

Defina Finance (FINA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Defina Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Defina Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Defina Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Defina Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.88%
30 päivää$ 0-3.58%
60 päivää$ 0-5.46%
90 päivää$ 0--

Mikä on Defina Finance (FINA)

$FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Defina Finance (FINA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Defina Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Defina Finance (FINA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Defina Finance (FINA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Defina Finance-rahakkeelle.

Tarkista Defina Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

FINA paikallisiin valuuttoihin

Defina Finance (FINA) -rahakkeen tokenomiikka

Defina Finance (FINA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FINA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Defina Finance (FINA)”

Paljonko Defina Finance (FINA) on arvoltaan tänään?
FINA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FINA-USD-parin nykyinen hinta?
FINA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Defina Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FINA markkina-arvo on $ 47.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FINA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.89M USD.
Mikä oli FINA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FINA saavutti ATH-hinnaksi 9.63 USD.
Mikä oli FINA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FINA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FINA-rahakkeen treidausvolyymi?
FINA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FINA tänä vuonna korkeammalle?
FINA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FINA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:35:08 (UTC+8)

Defina Finance (FINA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.