DeFido (DEFIDO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu DeFido (DEFIDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

DeFido (DEFIDO) -rahakkeen tiedot

DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain.

DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity.

We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.defido.io

DeFido (DEFIDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu DeFido (DEFIDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 190.20K
$ 190.20K
Kokonaistarjonta:
$ 867.09M
$ 867.09M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 867.09M
$ 867.09M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 190.20K
$ 190.20K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.269335
$ 0.269335
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00021935
$ 0.00021935

DeFido (DEFIDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

DeFido (DEFIDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DEFIDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DEFIDO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DEFIDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DEFIDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DEFIDO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DEFIDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DEFIDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.