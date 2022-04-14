DeFiChain (DFI) -rahakkeen tokenomiikka
DeFiChain (DFI) -rahakkeen tiedot
DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security
DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees.
Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING!
DeFiChain (DFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu DeFiChain (DFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DeFiChain (DFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DeFiChain (DFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DFI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.