1DFIAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00089984
$0.00089984$0.00089984
0.00%1D
Reaaliaikainen DeFiato (DFIAT) -hintakaavio
DeFiato (DFIAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.186609
$ 0.186609$ 0.186609

$ 0.00075058
$ 0.00075058$ 0.00075058

--

--

-6.49%

-6.49%

DeFiato (DFIAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00089984. Viimeisen 24 tunnin aikana DFIAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFIAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.186609, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00075058.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DFIAT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -6.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFiato (DFIAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 138.53K
$ 138.53K$ 138.53K

--
----

$ 224.96K
$ 224.96K$ 224.96K

153.95M
153.95M 153.95M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

DeFiato-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 138.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DFIAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 153.95M ja sen kokonaistarjonta on 250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 224.96K.

DeFiato (DFIAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DeFiato – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DeFiato – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000596173.
Viimeisten 60 päivän aikana DeFiato – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000829787.
Viimeisten 90 päivän aikana DeFiato – USD -hinnan muutos oli $ -0.000008096670973651.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000596173-6.62%
60 päivää$ +0.0000829787+9.22%
90 päivää$ -0.000008096670973651-0.89%

Mikä on DeFiato (DFIAT)

DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the “DeFi” world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between “fiat” and “crypto” toward mass adoption.

DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the "DeFi" world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between "fiat" and "crypto" toward mass adoption.

DeFiato (DFIAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DeFiato-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFiato (DFIAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFiato (DFIAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFiato-rahakkeelle.

Tarkista DeFiato-rahakkeen hintaennuste nyt!

DFIAT paikallisiin valuuttoihin

DeFiato (DFIAT) -rahakkeen tokenomiikka

DeFiato (DFIAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFIAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFiato (DFIAT)”

Paljonko DeFiato (DFIAT) on arvoltaan tänään?
DFIAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00089984 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DFIAT-USD-parin nykyinen hinta?
DFIAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00089984. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFiato-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DFIAT markkina-arvo on $ 138.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DFIAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DFIAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 153.95M USD.
Mikä oli DFIAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DFIAT saavutti ATH-hinnaksi 0.186609 USD.
Mikä oli DFIAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DFIAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00075058 USD.
Mikä on DFIAT-rahakkeen treidausvolyymi?
DFIAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DFIAT tänä vuonna korkeammalle?
DFIAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DFIAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DeFiato (DFIAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.