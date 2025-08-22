Lisätietoja DFL-rahakkeesta

DeFi Land-logo

DeFi Land – hinta (DFL)

Ei listattu

1DFL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00017823
$0.00017823$0.00017823
-2.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DeFi Land (DFL) -hintakaavio
DeFi Land (DFL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00017336
$ 0.00017336$ 0.00017336
24 h:n matalin
$ 0.00018964
$ 0.00018964$ 0.00018964
24 h:n korkein

$ 0.00017336
$ 0.00017336$ 0.00017336

$ 0.00018964
$ 0.00018964$ 0.00018964

$ 0.421308
$ 0.421308$ 0.421308

$ 0.00015412
$ 0.00015412$ 0.00015412

+2.02%

-2.11%

-9.56%

-9.56%

DeFi Land (DFL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0001784. Viimeisen 24 tunnin aikana DFL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00017336 ja korkeimmillaan $ 0.00018964 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.421308, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00015412.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DFL on muuttunut +2.02% viimeisen tunnin aikana, -2.11% 24 tunnin aikana ja -9.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeFi Land (DFL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

7.14B
7.14B 7.14B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DeFi Land-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.14B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.78M.

DeFi Land (DFL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DeFi Land – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DeFi Land – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000160891.
Viimeisten 60 päivän aikana DeFi Land – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000277365.
Viimeisten 90 päivän aikana DeFi Land – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000053688741235494.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.11%
30 päivää$ +0.0000160891+9.02%
60 päivää$ +0.0000277365+15.55%
90 päivää$ -0.0000053688741235494-2.92%

Mikä on DeFi Land (DFL)

DeFi Land is a gamified decentralized finance platform that aims to make finance more accessible and engaging by turning investment activities into games.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DeFi Land (DFL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DeFi Land-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeFi Land (DFL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeFi Land (DFL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeFi Land-rahakkeelle.

Tarkista DeFi Land-rahakkeen hintaennuste nyt!

DFL paikallisiin valuuttoihin

DeFi Land (DFL) -rahakkeen tokenomiikka

DeFi Land (DFL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeFi Land (DFL)”

Paljonko DeFi Land (DFL) on arvoltaan tänään?
DFL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001784 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DFL-USD-parin nykyinen hinta?
DFL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001784. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeFi Land-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DFL markkina-arvo on $ 1.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.14B USD.
Mikä oli DFL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DFL saavutti ATH-hinnaksi 0.421308 USD.
Mikä oli DFL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DFL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00015412 USD.
Mikä on DFL-rahakkeen treidausvolyymi?
DFL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DFL tänä vuonna korkeammalle?
DFL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DFL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DeFi Land (DFL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

