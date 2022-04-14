DeFi Growth Index (DGI) -rahakkeen tokenomiikka
The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects.
Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
DeFi Growth Index (DGI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DGI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DGI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DGI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DGI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
