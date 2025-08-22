Lisätietoja DFNDR-rahakkeesta

Defender Bot-logo

Defender Bot – hinta (DFNDR)

Ei listattu

1DFNDR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00262124
$0.00262124$0.00262124
+1.20%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Defender Bot (DFNDR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:41:09 (UTC+8)

Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00252407
$ 0.00252407$ 0.00252407
24 h:n matalin
$ 0.0026222
$ 0.0026222$ 0.0026222
24 h:n korkein

$ 0.00252407
$ 0.00252407$ 0.00252407

$ 0.0026222
$ 0.0026222$ 0.0026222

$ 0.299994
$ 0.299994$ 0.299994

$ 0.00204416
$ 0.00204416$ 0.00204416

+0.28%

+1.17%

-8.96%

-8.96%

Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00261847. Viimeisen 24 tunnin aikana DFNDR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00252407 ja korkeimmillaan $ 0.0026222 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DFNDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.299994, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00204416.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DFNDR on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, +1.17% 24 tunnin aikana ja -8.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 216.94K
$ 216.94K$ 216.94K

--
----

$ 216.94K
$ 216.94K$ 216.94K

82.88M
82.88M 82.88M

82,884,186.17110367
82,884,186.17110367 82,884,186.17110367

Defender Bot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 216.94K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DFNDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 82.88M ja sen kokonaistarjonta on 82884186.17110367. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 216.94K.

Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Defender Bot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Defender Bot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004660572.
Viimeisten 60 päivän aikana Defender Bot – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001524481.
Viimeisten 90 päivän aikana Defender Bot – USD -hinnan muutos oli $ -0.003177407210596428.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.17%
30 päivää$ -0.0004660572-17.79%
60 päivää$ +0.0001524481+5.82%
90 päivää$ -0.003177407210596428-54.82%

Mikä on Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Defender Bot (DFNDR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Defender Bot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Defender Bot (DFNDR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Defender Bot (DFNDR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Defender Bot-rahakkeelle.

Tarkista Defender Bot-rahakkeen hintaennuste nyt!

DFNDR paikallisiin valuuttoihin

Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen tokenomiikka

Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DFNDR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Defender Bot (DFNDR)”

Paljonko Defender Bot (DFNDR) on arvoltaan tänään?
DFNDR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00261847 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DFNDR-USD-parin nykyinen hinta?
DFNDR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00261847. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Defender Bot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DFNDR markkina-arvo on $ 216.94K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DFNDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DFNDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 82.88M USD.
Mikä oli DFNDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DFNDR saavutti ATH-hinnaksi 0.299994 USD.
Mikä oli DFNDR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DFNDR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00204416 USD.
Mikä on DFNDR-rahakkeen treidausvolyymi?
DFNDR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DFNDR tänä vuonna korkeammalle?
DFNDR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DFNDR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Defender Bot (DFNDR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

