DeepOnion-logo

DeepOnion – hinta (ONION)

Ei listattu

1ONION - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01358255
$0.01358255$0.01358255
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DeepOnion (ONION) -hintakaavio
DeepOnion (ONION) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01355604
$ 0.01355604$ 0.01355604
24 h:n matalin
$ 0.0136724
$ 0.0136724$ 0.0136724
24 h:n korkein

$ 0.01355604
$ 0.01355604$ 0.01355604

$ 0.0136724
$ 0.0136724$ 0.0136724

$ 20.2
$ 20.2$ 20.2

$ 0.00312193
$ 0.00312193$ 0.00312193

--

-0.40%

-36.74%

-36.74%

DeepOnion (ONION) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01358255. Viimeisen 24 tunnin aikana ONION on vaihdellut alimmillaan $ 0.01355604 ja korkeimmillaan $ 0.0136724 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONION-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00312193.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONION on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -36.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DeepOnion (ONION) -rahakkeen markkinatiedot

$ 272.80K
$ 272.80K$ 272.80K

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.08M
20.08M 20.08M

--
----

DeepOnion-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 272.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ONION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.08M ja sen kokonaistarjonta on . Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 0.00.

DeepOnion (ONION) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DeepOnion – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DeepOnion – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005758213.
Viimeisten 60 päivän aikana DeepOnion – USD -hinnan muutos oli $ -0.0056293177.
Viimeisten 90 päivän aikana DeepOnion – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.40%
30 päivää$ -0.0005758213-4.23%
60 päivää$ -0.0056293177-41.44%
90 päivää$ 0--

Mikä on DeepOnion (ONION)

"DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)"

DeepOnion (ONION) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DeepOnion-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DeepOnion (ONION) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DeepOnion (ONION) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DeepOnion-rahakkeelle.

Tarkista DeepOnion-rahakkeen hintaennuste nyt!

ONION paikallisiin valuuttoihin

DeepOnion (ONION) -rahakkeen tokenomiikka

DeepOnion (ONION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONION-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DeepOnion (ONION)”

Paljonko DeepOnion (ONION) on arvoltaan tänään?
ONION-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01358255 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONION-USD-parin nykyinen hinta?
ONION -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01358255. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DeepOnion-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONION markkina-arvo on $ 272.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONION-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.08M USD.
Mikä oli ONION-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONION saavutti ATH-hinnaksi 20.2 USD.
Mikä oli ONION-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONION-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00312193 USD.
Mikä on ONION-rahakkeen treidausvolyymi?
ONION-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ONION tänä vuonna korkeammalle?
ONION saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONION-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

