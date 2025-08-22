Lisätietoja DEDI-rahakkeesta

Dedium – hinta (DEDI)

Ei listattu

1DEDI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02106645
-7.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dedium (DEDI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:03:14 (UTC+8)

Dedium (DEDI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02086291
24 h:n matalin
$ 0.02280142
24 h:n korkein

$ 0.02086291

$ 0.02280142

$ 0.12706

$ 0.01502524

+0.52%

-7.08%

-12.43%

-12.43%

Dedium (DEDI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02106645. Viimeisen 24 tunnin aikana DEDI on vaihdellut alimmillaan $ 0.02086291 ja korkeimmillaan $ 0.02280142 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.12706, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01502524.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEDI on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, -7.08% 24 tunnin aikana ja -12.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dedium (DEDI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.05M

--

$ 5.27M

50.00M

250,000,000.0

Dedium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M ja sen kokonaistarjonta on 250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.27M.

Dedium (DEDI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dedium – USD -hinta muuttui $ -0.00160555014866326.
Viimeisten 30 päivän aikana Dedium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0042195024.
Viimeisten 60 päivän aikana Dedium – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011959170.
Viimeisten 90 päivän aikana Dedium – USD -hinnan muutos oli $ -0.00298509390590133.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00160555014866326-7.08%
30 päivää$ -0.0042195024-20.02%
60 päivää$ +0.0011959170+5.68%
90 päivää$ -0.00298509390590133-12.41%

Mikä on Dedium (DEDI)

Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.

Dedium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dedium (DEDI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dedium (DEDI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dedium-rahakkeelle.

Tarkista Dedium-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEDI paikallisiin valuuttoihin

Dedium (DEDI) -rahakkeen tokenomiikka

Dedium (DEDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEDI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dedium (DEDI)”

Paljonko Dedium (DEDI) on arvoltaan tänään?
DEDI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02106645 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEDI-USD-parin nykyinen hinta?
DEDI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02106645. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dedium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEDI markkina-arvo on $ 1.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.00M USD.
Mikä oli DEDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEDI saavutti ATH-hinnaksi 0.12706 USD.
Mikä oli DEDI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEDI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01502524 USD.
Mikä on DEDI-rahakkeen treidausvolyymi?
DEDI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEDI tänä vuonna korkeammalle?
DEDI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEDI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Dedium (DEDI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

