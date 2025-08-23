Lisätietoja DEDE-rahakkeesta

DEDE-rahakkeen hintatiedot

DEDE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEDE-rahakkeen tokenomiikka

DEDE-rahakkeen hintaennuste

Dede on SOL-logo

Dede on SOL – hinta (DEDE)

Ei listattu

1DEDE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Dede on SOL (DEDE) -hintakaavio
Dede on SOL (DEDE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.68%

+0.09%

+0.09%

Dede on SOL (DEDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DEDE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEDE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.68% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dede on SOL (DEDE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 41.26K
$ 41.26K$ 41.26K

0.00
0.00 0.00

99,999,993,443,227.0
99,999,993,443,227.0 99,999,993,443,227.0

Dede on SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 99999993443227.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.26K.

Dede on SOL (DEDE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dede on SOL – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Dede on SOL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Dede on SOL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Dede on SOL – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.68%
30 päivää$ 0-2.15%
60 päivää$ 0+32.48%
90 päivää$ 0--

Mikä on Dede on SOL (DEDE)

Welcome to $Dede on Solana. $Dede the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Dede to take reign Dede is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Dede is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DEDEE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DEDE show you the way.

Dede on SOL (DEDE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Dede on SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dede on SOL (DEDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dede on SOL (DEDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dede on SOL-rahakkeelle.

Tarkista Dede on SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEDE paikallisiin valuuttoihin

Dede on SOL (DEDE) -rahakkeen tokenomiikka

Dede on SOL (DEDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dede on SOL (DEDE)”

Paljonko Dede on SOL (DEDE) on arvoltaan tänään?
DEDE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEDE-USD-parin nykyinen hinta?
DEDE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dede on SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEDE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli DEDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEDE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli DEDE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEDE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on DEDE-rahakkeen treidausvolyymi?
DEDE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEDE tänä vuonna korkeammalle?
DEDE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEDE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
