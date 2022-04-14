Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Decentral Games ICE (ICE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tiedot

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Virallinen verkkosivusto:
https://decentral.games/ref/287e180a
Valkoinen paperi:
https://docs.decentral.games/

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 93.64K
Kokonaistarjonta:
$ 226.66M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 225.67M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 94.05K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.301699
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00041493
Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ICE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ICE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ICE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ICE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ICE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ICE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ICE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.