Decentral Games ICE-logo

Decentral Games ICE – hinta (ICE)

Ei listattu

1ICE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00041232
$0.00041232$0.00041232
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Decentral Games ICE (ICE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:58:37 (UTC+8)

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.301699
$ 0.301699$ 0.301699

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.05%

-1.87%

-1.87%

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ICE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.301699, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -1.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 93.05K
$ 93.05K$ 93.05K

--
----

$ 93.46K
$ 93.46K$ 93.46K

225.67M
225.67M 225.67M

226,662,490.889
226,662,490.889 226,662,490.889

Decentral Games ICE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 93.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 225.67M ja sen kokonaistarjonta on 226662490.889. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 93.46K.

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Decentral Games ICE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Decentral Games ICE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Decentral Games ICE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Decentral Games ICE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.05%
30 päivää$ 0-5.11%
60 päivää$ 0-9.09%
90 päivää$ 0--

Mikä on Decentral Games ICE (ICE)

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Decentral Games ICE (ICE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Decentral Games ICE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Decentral Games ICE (ICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Decentral Games ICE (ICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Decentral Games ICE-rahakkeelle.

Tarkista Decentral Games ICE-rahakkeen hintaennuste nyt!

ICE paikallisiin valuuttoihin

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tokenomiikka

Decentral Games ICE (ICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Decentral Games ICE (ICE)”

Paljonko Decentral Games ICE (ICE) on arvoltaan tänään?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICE-USD-parin nykyinen hinta?
ICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Decentral Games ICE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICE markkina-arvo on $ 93.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 225.67M USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICE saavutti ATH-hinnaksi 0.301699 USD.
Mikä oli ICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ICE-rahakkeen treidausvolyymi?
ICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ICE tänä vuonna korkeammalle?
ICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:58:37 (UTC+8)

